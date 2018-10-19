الشركة السعودية للكهرباء تعتذر للمواطنين بعد انقطاع التيار عن عدد من المناطق

قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين في منطقة تبوك وبعض مناطق شمال المملكة بسبب انقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة.



وأوضحت "السعودية للكهرباء"عبر وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه تم البدء في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قبل فرق الصيانة والطوارئ لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين.



وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ في الميدان تبذل قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة لكافة المشتركين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة، مُعربةً في الوقت نفسه عن أسفها لمثل هذه الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.



كما تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حالة انقطاع الكهرباء عن منطقة تبوك؛ نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة حيث أدت إلى انقطاع شامل على المنطقة الشمالية الغربية.



ووجه الجهات المعنية كافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الظروف.



وعلى إثر ذلك قامت إدارة شركة كهرباء تبوك بتشغيل محطات التوليد في تبوك والوجه وضباء، وإعادة التيار الكهربائي إلى ضباء، ويجري حاليًا إعادة التيار الكهربائي تدريجيًا إلى مدينة تبوك وباقي المحافظات.



وقامت الشؤون الصحية، من جهتها، بتشغيل المولدات الاحتياطية في جميع مستشفيات المنطقة.