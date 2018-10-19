تمارين رياضية تساعد على تخسيس منطقة البطن في صباح البلد.. فيديو

قام الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، بتقديم مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على تخسيس منطقة البطن وشد وتقوية عضلات الجسم، وأوضح أن تمارين اليوم مخصصة للأطفال وأن ثلث أطفال مصر تحت سن الـ19 يعانون من السمنة المفرطة التى تسبب الأمراض.



وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الجمعة، إن الجميع من سن 5 سنوات حتى 16 سنة من الممكن أن يقوم بهذه التمارين .



وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، والتي تساعد في الحصول على بطن مشدودة.