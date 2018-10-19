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ديني

وزير الأوقاف: الله أمر بالتعامل اللين مع فرعون رغم تجاوزه وطغيانه.. فيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:48 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله تعالى أمر نبييه موسى وهارون بالتعامل باللين والرفق مع طغيان الطاغوت فرعون.

وأضاف جمعة، فى خطبته بمسجد الوادي المقدس بسانت كاترين، أن الله تعالى ذكر فى كتابه الكريم (اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ) منوها أن فرعون طغي وتكبر وتجاوز الحد ومع ذلك لم يأمر الله نبييه بالشدة فى التعامل ولكن أمر بالحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين.

وأشار إلى أن رسالة الأنبياء والمصلحين والعلماء هى القول اللين والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنى.
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