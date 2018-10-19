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رياضة

عودة الدوليين لمران الزمالك.. وانتظام كاسونجو وساسي في التدريبات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 05:56 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
انتظم محمود جنش حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود حمدي الونش مدافع الفريق، في التدريبات المقامة حاليًا بملعب النادي.

جاء ذلك عقب عودة جنش والونش من المشاركة مع المنتخب الوطني الأخير في تصفيات أمم إفريقيا.

كما انتظم في التدريبات اليوم أحمد ابوالفتوح الظهير الأيسر وذلك عقب عودته من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي.

كما شهدت تدريبات الزمالك اليوم مشاركة الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق عقب عودته من بلاده حيث كان يقضي إجازة هناك.

وفي الإطار نفسه، انتظم التونسي فرجاني ساسي في التدريبات اليوم، حيث تواجد اللاعب أمس ولكنه لم يشارك بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، خوفا من تعرضه للإرهاق، وذلك عقب عودته من اجازته ببلاده.
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