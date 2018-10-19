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فن

آسر ياسين يروج للسياحة على طريقته الخاصة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر النجم آسر ياسين صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أمام الأهرامات فى الجيزة يروج فيها للسياحة بمصر.

وعلق ياسين على الصورة قائلا: «بنمسي على أجداد أجداد أجداد أجدادنا»، حيث نالت إعجاب متابعيه، ومحبيه على الموقع.

يذكر أن آسر ياسين شارك مؤخرا بفيلم تراب الماس من إخراج الفيلم مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، تمثيل عزت العلايلي، ومنة شلبي وبيومي فؤاد.
آسر ياسين يروج للسياحة على طريقته الخاصة
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