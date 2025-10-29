مصرع عامل داخل ماكينة قماش في مصنع بالعاشر من رمضان

لقي عامل مصرعه ، متأثرا بإصابته التي أودت بحياته إثر سقوطه داخل ماكينة قماش داخل أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العاشر الجامعي ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي ، يفيد استقبال عامل 28 عاما مصاب بكسور متعددة ونزيف داخل وتوفي متأثراً بإصابته.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته اثر سقوطه داخل ماكينة قماش داخل أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى العاشر الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.