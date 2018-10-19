مصر الأولى إفريقيا في الإصابة بالسمنة والـ 14 عالميا.. فيديو

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، إن مصر بها أعلى نسبة سمنة في القارة الإفريقية وصاحبة المركز الرابع عشر عالميا.



وأضاف صبري، خلال لقائه ببرنامج «3 ستات»، الذي تقدمه ليلي عز العرب وياسمين فهمي وسالي حماد، على قناة «صدى البلد»، أن السمنة تؤدي إلى مشاكل كثير على مستوى السيدات والرجال الذين يعانون من تلك الآفة.



وكشفت الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحة السمنة والمناظير بطب عين شمس، أن نسبة السيدات المصابات بالسمنة المفرطة في الفترة العمرية من 20 إلى 40 عاما تبلغ 37%.

