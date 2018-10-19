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فن

تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
شهد حفل زفاف الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تجهيزات ضخمة داخل قاعة حفل الزفاف وخارجها، من ديكورات وإضاءة وألعاب نارية وغيرها.

وخضعت شيماء سيف وزوجها محمد كارتر لجلسة تصوير بمناسبة حفل الزفاف، ويستمر العروسان في الإحتفال بالزفاف مع الحضور.

يذكر أن أحدث أعمال شيماء سيف كان مسلسل "بالحجم العائلى" مع الفنانين الكبيرين يحيى الفخرانى وميرفت أمين وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.
تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور
تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور
تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور
تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور
تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور
تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور
تجهيزات ضخمة لحفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر.. صور
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