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أخبار العالم

بوتين يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي في موسكو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:23 ص
بوتين
بوتين
رويترز
قالت وكالة الإعلام الروسية، الجمعة، نقلا عن الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المقرر أن يزور موسكو الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "نحن نعد الاجتماع مع الرئيس بوتين ونتوقع عقده".

وقال بولتون في تغريدة على تويتر إنه يعتزم مقابلة مسؤولين روس كبار لكنه لم يأت على ذكر بوتين، وأضاف "أتوجه لموسكو غدا للقاء مسؤولين روس كبار، من بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، لمواصلة المناقشات التي بدأت في هلسنكي بين بلدينا".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بولتون سيعقد اجتماعات في موسكو يومي 22 و23 أكتوبر، واتهم منتقدون لترامب الرئيس الأمريكي بالتساهل مع روسيا ويطالب أعضاء بالكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، كما حث بولتون نفسه على اتخاذ رد استراتيجي أقوى لمواجهة روسيا وقال في أغسطس الماضي إن العقوبات يجب أن تظل مفروضة على موسكو إلى أن تغيير سلوكها.
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