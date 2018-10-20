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تفاصيل أوامر خادم الحرمين الشرفين بشأن وفاة خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وذلك على خلفية وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان... إلى خادم الحرمين الشريفين... عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها ، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك."

وأضاف المرسوم الملكي: "صدر أمر خادم الحرمين الشريفين... بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من أعضاء المجلس وهم : صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، ومعالي الدكتور / مساعد العيبان ، ومعالي الدكتور إبراهيم العساف ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير الخارجية ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة ، ومعالي رئيس أمن الدولة ، وأن ترفع اللجنة نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخه."

كما أمر الملك سلمان بإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وإعفاء عددًا من الضباط العاملين به، إضافة إلى عددًا من المسئولين السعوديين، على رأسهم مستشار الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.

وجاء في الأمر الملكي ما يلي: "يعفى أحمد بن حسن بن محمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، ومساعد رئيس الاستخبارات لشؤون الاستخبارات اللواء محمد الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات عبدالله الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي والأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
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