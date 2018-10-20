حزب مستقبل وطن يتبنى ترميم منازل 105 أسر بالشرقية.. فيديو

تبنى حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد ، إعادة ترميم 105 منزلا فى مركز منيا القمح بالشرقية ، وذلك فى إطار الجهود المجتمعية التى يقوم بها الحزب فى المحافظات .



وحسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بدأ الحزب فى إعادة إعمار المنازل فى المنطقة ، وذلك في إطار برنامجه لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتواصل مع المواطنين عبر قنوات اتصال خدمية مختلفة.



