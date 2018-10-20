الكمون للقضاء على الكرش والسمنة

يعاني الكثير من الأشخاص على حد سواء من مشكلة الكرش والسمنة ويلجأ البعض إلى إتباع رجيم الكمون بسبب أنه صحى وسريع.



أكدت خبيرة التغذية سالي فؤاد، أن السر فى إنقاص الوزن يرجع إلى أمرين هما تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، ورفع معدل حرق الدهون بالجسم والمعروف باسم معدل الأيض ،وقمع الشهية والتخلص من غازات البطن والإمساك الذي يسببوا إنتفاخ البطن أكثر من طبيعتها وهذا هو ما يفعله الكمون فى البطن .



وقدمت خبيرة التغذية على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيفية ضبط معدل حرق الدهون عن طريق التوابل التى تساعد الجسم على حرق الدهون بشكل فعال من خلال استخدام الكمون في الطعام الذي يساهم فى حرق السعرات الحرارية بالجسم حتى بدون ممارسة الرياضة ،ولكن إذا أرتدت الحصول على نتيجة أسرع يمكن ممارسة نصف ساعة يوميا رياضة مع الإكثار من تناول الماء لنسف عدد كبير من الكيلوات خلال أسبوع .



المكونات:

- خلط 5 ملاعق من الكمون بمقدار ملعقة شاي مع 140 جراما من الزبادى خالى الدسم.

- تناول هذا الخليط يوميًا قبل النوم لمدة شهر كامل يكسبك نتائج رائعة.