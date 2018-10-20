ظهور جديد لحلا شيحة مع أخواتها بإطلالة رقيقة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها بعد الجدل الذي أثير حول خلعها للحجاب، وقد ظهرت بإطلالة رقيقة ومميزة للغاية، وذلك في أحدث صورة لها مع أخواتها.



وقد ظهرت حلا مرتدية ملابس كاجول، وكانت عبارة على بلوزة باللون الرمادي، وعليها جاكت باللون الزيتي، والأسود، وقد تركت شعرها منسدلا بشكل بسيط على اكتافها، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة للغاية.



ولم تتكلف حلا في وضع المكياج فقد اختارت كعادتها عدم وضع أي مساحيق تجميل، واختارت ارتداء نظارة بشكل دائري تناسب بشكل كبير مع وجهها وإطلالتها.



وإليكم الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها الغلكتورنب على الإنستجرام..