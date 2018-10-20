تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسع من البريميرليج.. ظهرا

يلتقي فريق تشيلسي ضيفه مانشستر يونايتد اليوم، السبت، على ملعب ستامفورد بريدج في إطار مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة بنفس الرصيد، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة.





ويسعى تشيلسي لمواصلة انطلاقته الجيدة في الدوري الممتاز تحت قيادة، الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد للبلوز، من أجل الابتعاد عن مانشستر سيتي وليفربول في صراع الصدارة.





على الجانب الآخر لن يكون أمام البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد سوى تحقيق الفوز على البلوز من لإنقاذ نفسه من خطر الإقالة المستمر.