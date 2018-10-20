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حوادث

مقتل فلاح فى مشاجرة بالبحيرة بسبب لعب الأطفال

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:39 ص
جثة
جثة
جمالات الدمنهورى
لقى فلاح مصرعه إثر إصابته ينزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالصدر، حيث تعدى عليه 4 أشخاص فى مشاجرة بالعصى بقرية أبو يحيى بمركز شبراخيت بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من  مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوصول المدعو "رضا .س.ع" سن 45، فلاح ومقيم قرية أبو يحيى بدائرة المركز للمستشفى العام مصاب بـ"نزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالصدر" وتـوفـى عقب وصوله.

وبسؤال نجل عمه المدعو "عبدالوهاب .ع.ف" 56 سنة عامل ومقيم قرية القوقيه بمركز الرحمانية  اتهم كل من: "مصطفى .ا.ا" 18 سنة  فلاح، "كمال .ك.ا" 50 سنة فلاح، "جمال .ا.ا" 54 سنة فلاح، شقيق الثالث، و"سامى" 57 سنة فلاح وجميعهم يقيمون بذات الناحية، بالتعدى على نجل عمه المتوفي بالضرب (بالعصى) وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك حال عودته من أرضه الزراعية الكائنة بذات الناحية.. لخلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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