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رياضة

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:42 م
أرشيفية
أرشيفية
عبدالحكيم أبو علم
أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المقرر لها السفر صباح غد إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في لقاء العودة المقرر له الثلاثاء المقبل بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي 20.لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي وهشام محمد ومحمد هاني وأيمن أشرف وصبري رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالي وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السولية وميدو جابر وأحمد حمدي وصلاح محسن ووليد أزارو. واسلام محارب ومروان محسن.

وكان الأهلي قد فاز على بطل الجزائر في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة، فيما يُقام لقاء العودة يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية.
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