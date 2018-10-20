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مرأة

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:22 م
ميجان ميركل بإطلاتين
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين وناعمتين في نفس اليوم
آية التيجي
ظهرت الاميرة ميجان ميركل وعارضة الأزياء السابقة بفستان انيق للغاية، بإطلالة مشرقة وبعد إعلان العائلة الملكية عن حملها، وذلك برفقة زوجها الأمير هاري، وذلك أثناء الكشف عن النصب التذكاري في هايد بارك، وذلك بحسب ما جاء في مجلة "فوج" الفرنسية المتخصصة في مجال الموضة والأزياء.

وقد ارتدت ميجان فستانا انيقا باللون الأزرق الغامق، والقصير، يتوسطه أزرار بيضاء بطول الفستان، وقد ارتدت فوقه قبعة من نفس لون الفستان، وقد اخترت ترك شعرها منسدلا ليتناسب مع إطلالتها، مع وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج ودون التكلف في ارتداء الاكسسوارات فقد اكتفت بارتداء خاتم زواجها، مع شنطة شمواه بنفس لون الفستان.

وقد ظهرت ايضا ميجان بإطلالة مختلفة تمام وناعمة للغاية في نفس اليوم، وذلك خلال حضور بطولة قيادة لاند روفر في جاكوار في جزيرة كوكاتو، وكانت أيضا بصحبة الأمير هاري.

وقد ارتدت ميجان بنطال وقميص باللون الكحلي، وعليهم جاكت باللون الابيض، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة للغاية، وقد تركت ايضا شعرها منسدلا، ولم تتكلف في وضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، بالإضافة إلى ارتداء خاتم زواجها، مع النظارة الدائرية الصغيرة، والتي أكملت إطلالتها.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور
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