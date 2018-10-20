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رياضة

باريس سان جيرمان يكتفي بهدفين في الشوط الأول على إميان .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول بين باريس سانجرمان و اميان بهدفين دون للفرقي الباريسي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب حـديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي .

انتظر الفريق الباريسي للدقيقة 12 ليعلن عن تقدمه عبر ماركوس كوريا ليعود بعدها ادريان رابيو ويحرز ثاني الأهداف لفريق العاصمة

وجاء تشكيل النادي الباريسي كالتالي:
ألفونس أريولا في حراسة المرمى، تيلو كيرير، ماركينيوس، خوان بيرنات، كريستوفر نكونكو، أدريان رابيو، ماركو فيراتي، جوليان دراكسلر، أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، إدينسون كافاني.
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