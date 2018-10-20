باريس سان جيرمان يكتفي بهدفين في الشوط الأول على إميان .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين باريس سانجرمان و اميان بهدفين دون للفرقي الباريسي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب حـديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي .
انتظر الفريق الباريسي للدقيقة 12 ليعلن عن تقدمه عبر ماركوس كوريا ليعود بعدها ادريان رابيو ويحرز ثاني الأهداف لفريق العاصمة
وجاء تشكيل النادي الباريسي كالتالي:
ألفونس أريولا في حراسة المرمى، تيلو كيرير، ماركينيوس، خوان بيرنات، كريستوفر نكونكو، أدريان رابيو، ماركو فيراتي، جوليان دراكسلر، أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، إدينسون كافاني.
انتظر الفريق الباريسي للدقيقة 12 ليعلن عن تقدمه عبر ماركوس كوريا ليعود بعدها ادريان رابيو ويحرز ثاني الأهداف لفريق العاصمة
وجاء تشكيل النادي الباريسي كالتالي:
ألفونس أريولا في حراسة المرمى، تيلو كيرير، ماركينيوس، خوان بيرنات، كريستوفر نكونكو، أدريان رابيو، ماركو فيراتي، جوليان دراكسلر، أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، إدينسون كافاني.