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رياضة

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
نور عادل
حقق المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الانجليزي،رقم مميز له بالدوري الانجليزي الممتاز وذلك بعد مشاركته في مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الاول بالمباراة بالدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من السويسري شاكيري.

وبعد هذا الهدف وصل محمد صلاح إلى هدفه الـ50 بالدوري الإنجليزي وذلك بواقع هدفين مع فريق تشيلسي و 48 هدفا مع ليفربول.
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