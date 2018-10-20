رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي



وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الاول بالمباراة بالدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من السويسري شاكيري.



وبعد هذا الهدف وصل محمد صلاح إلى هدفه الـ50 بالدوري الإنجليزي وذلك بواقع هدفين مع فريق تشيلسي و 48 هدفا مع ليفربول.

حقق المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الانجليزي،رقم مميز له بالدوري الانجليزي الممتاز وذلك بعد مشاركته في مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون.