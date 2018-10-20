الحكومة: لأول مرة مصر تسعى لرصد أعداد مواطنيها فى الخارج ..فيديو

قال المستشار نادر سعد المستشار الاعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه من المؤسف حقا أن الدولة لا تعرف أعداد المواطنين المصريين ولا مناطق تمركزهم فى الخارج بشكل دقيق.



وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لأول مرة ستعمل الحكومة المصرية على إنشاء قاعدة بيانات لرصد أعداد المصريين فى الخارج وذلك بعد تشكيل "لجنة وطنية لرصدهم".



وأوضح"سعد" أن قرار رصد المصريين بالخارج مهم للغاية، خاصة أن الدولة فى بعض الأحيان تستعين بخبرات أجنبية فى مشروعات ما بالرغم من وجود مصريين فى الخارج ايضا تكون لديهم نفس الخبرة والكفاءة، مؤكدا أن هم الاحق فى إفادة بلدهم.

