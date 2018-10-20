ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الحكومة: لأول مرة مصر تسعى لرصد أعداد مواطنيها فى الخارج ..فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المستشار نادر سعد المستشار الاعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه من المؤسف حقا أن الدولة لا تعرف أعداد المواطنين المصريين ولا مناطق تمركزهم فى الخارج بشكل دقيق.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لأول مرة ستعمل الحكومة المصرية على إنشاء قاعدة بيانات لرصد أعداد المصريين فى الخارج وذلك بعد تشكيل "لجنة وطنية لرصدهم".

وأوضح"سعد" أن قرار رصد المصريين بالخارج مهم للغاية، خاصة أن الدولة فى بعض الأحيان تستعين بخبرات أجنبية فى مشروعات ما بالرغم من وجود مصريين فى الخارج ايضا تكون لديهم نفس الخبرة والكفاءة، مؤكدا أن هم الاحق فى إفادة بلدهم.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة ساخرا من المواطنين: رواندا واعدة اقتصاديا والمصري مأنتخ وواكل محشي

قناع مكوناته لن تخطر لبالك للتخلص من خشونة الشعر

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على هيديرسيفلد فى الدوري الانجليزي .. فيديو

مشروب عجيب لحرق الدهون وتخليص الجسم من السموم بسرعة لا تتوقعينها

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

شاهد .. لحظة اشتعال النيران في فتاة بعد حرق منزلها المتنقل

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

أول ظهور لـ ويزو نجمة مسرح مصر بعد الحمل فى زفاف شيماء سيف

محمد صلاح نجم الشباك فى الشوط الأول من لقاء ليفربول وهيديرسفيلد.. فيديو

موجة سخرية من إيفانكا ترامب على تويتر بسبب سقراط

آمنة نصير: النقاب عادة يهودية وأتمنى منعه في مصر مثل الجزائر

إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو
فيديوجراف| زجاجات الهواء من أجل تنفس صحي فى الصين تتخطى الـ 2000 جنيه
الحكومة: لأول مرة مصر تسعى لرصد أعداد مواطنيها فى الخارج ..فيديو
النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة
المالية: تعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟