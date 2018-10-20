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اقتصاد

جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات للتهريب بـ2.07 مليون جنيه.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
محمد يحيي
أحبطت جمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب، 8 محاولات لتهريب (30 ألف طلقة بندقية، كسبولات خرسانية، أجهزة طبية، مبيدات حشرية، فيسبا وبيتش باجي مستعملة، 2شاشة و 2000 قطعة مستحضرات تجميل) بقيمة 2.072 مليون جنيه، بحوزة أمتعة شخصية لـ8 راكب قادمين عبر ميناء ضبا السعودي

وتم تشكيل لجنة من (محمود أبودوح الجلالي، محمد عبد الراضي، وائل عبد المجيد، وليد عبد المحسن، خالد حمزة، سيد عز الدين، ناصر فارس ،بسام عبد الفتاح، محمد عبد المنعم،عطية عبد المجيد، علاء الشمندي)، وتحرير 8 محاضر ضبط بعد اخطار مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات للتهريب بـ2.07 مليون جنيه.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات للتهريب بـ2.07 مليون جنيه.. صور
جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات للتهريب بـ2.07 مليون جنيه.. صور
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