قذاف الدم: الإرهابي هشام عشماوي اعترف بتمويل قطر وتركيا للعمليات الارهابية بمصر

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبى ، إن كل من يدعم العناصر الإرهابية بالأسلحة والمعدات والعناصر الإرهابية يرهق ثورات الدول العربية ويرغب في إسقاط الدول وإفشال مؤسساتها.



وأضاف " قذاف الدم " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإرهابى هشام عشماوي اعترف بتمويل كل من قطر وتركيا ودول أخرى بإمكانيات تمكنه من تنفيذ عمليات إرهابية في مصر وليبيا وغيرها من الدول العربية ".



وتابع:" العناصر الإرهابية وميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية يسفكون دماء المسلمين والأبرياء باسم الدين الإسلامي"، وتساءل:"

لمصلحة من ينفذ عشماوي عمليات إرهابية ضد الجيش المصري في سيناء؟"

