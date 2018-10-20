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قذاف الدم: الإرهابي هشام عشماوي اعترف بتمويل قطر وتركيا للعمليات الارهابية بمصر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:32 م
الإرهابي هشام عشماوي
الإرهابي هشام عشماوي
هاني حسين
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبى ، إن كل من يدعم العناصر الإرهابية بالأسلحة والمعدات والعناصر الإرهابية يرهق ثورات الدول العربية ويرغب في إسقاط الدول وإفشال مؤسساتها.

وأضاف " قذاف الدم " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإرهابى هشام عشماوي اعترف بتمويل كل من قطر وتركيا ودول أخرى بإمكانيات تمكنه من تنفيذ عمليات إرهابية في مصر وليبيا وغيرها من الدول العربية ".

وتابع:" العناصر الإرهابية وميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية يسفكون دماء المسلمين والأبرياء باسم الدين الإسلامي"، وتساءل:"
لمصلحة من ينفذ عشماوي عمليات إرهابية ضد الجيش المصري في سيناء؟" 
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