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رياضة

رسميا.. إيقاف حسن معاذ عامين بعد الاعتداء على عبدالغني بالدوري السعودي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
حسن معاذ
حسن معاذ
عمرو الحلوانى
قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب اتحاد جدة حسن معاذ لمدة سنتين وإلزامه بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال.

جاء ذلك بعد اعتداء اللاعب بالضرب على حسين عبد الغني لاعب أحد، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول الجمعة.

وشهد الممر المؤدي لغرف اللاعبين بعد نهاية المباراة عراكا بالأيدي بين حسن معاذ وحسين عبد الغني، وأظهرت الصور آثار الدماء على وجه عبد الغني الذي طلب حضور الشرطة المتواجدة بالملعب، وأصر على الإبلاغ رسميا عن الحادثة لرفعها للنيابة العامة.

وأعلنت لجنة الانضباط في حيثيات قرارها، أنه تم ثبوت مخالفة حسن معاذ لأحكام المادة 48 من لائحة الانضباط والأخلاق، ومعاقبة اللاعب المذكور بالمادة 48 والمادتين (3/39) و(4/39) من اللائحة، بالإيقاف سنتين في جميع المباريات الرسمية، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.
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