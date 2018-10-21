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محافظات

خطة لمواجهة استباقية للأمطار في الإسكندرية بتمويل من هولندا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم، اجتماعًا مع الدكتور كريس زفيربريجن من معهد IHE-Delft بهولندا وذلك لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع "الإدارة الاستباقية للأمطار لمدينة الاسكندرية" الممول من الحكومة الهولندية والذي يتم بالتعاون مع المعهد العالمي للبنية التحتية والبيئة بهولندا وجامعة الإسكندرية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

ويهدف المشروع إلي تقليل حدة المخاطر التي تسببها أي أمطار أو سيول محتملة وذلك في إطار استعدادات الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار.

وكلف المحافظ بالبدء في تنفيذ منظومة الانذار المبكر والإبلاغ عن احتمالات سقوط الأمطار بوحدة إدارة الأمطار بالمحافظة (وحدة التنبيه بالأمطار والسيول)، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل السريع مع أي احتمالات قد تحدث خلال الأمطار الغزيرة.

ووجه المحافظ بضرورة عقد دورات تدريبية في مجال تحديد وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات والكوارث، لتطوير ورفع فاعلية وكفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار في إدارة الطوارئ والأزمات والتدريب علي اتخاذ القرارات الفعالة للتعامل الأمثل مع الحالة الطارئة.

وأكد قنصوة على أهمية مشروع "الإدارة الاستباقية للأمطار" لمستقبل الإسكندرية، مشيرا إلى أن المشروع أمر ضروري لتقليل الضرر المحتمل في حالة حدوث أي فيضانات مستقبلية، لافتا إلي أن الإسكندرية من المدن المعرضة لخطر ارتفاع مستوى مياه البحر نظرا للتغيرات المناخية، موضحا أن جميع الجهات تبذل أقصي جهدها لتقليل الخسائر جراء الأمطار الغزيرة.

حضر الاجتماع؛ أ.د. حسام مغازي وزيري الري الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس هشام أبو العلا عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأ.د. وليد عبد العظيم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية.
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