صحف كتالونية ترصد مواجهات برشلونة ضد أندية أوروبية في غياب ميسي

تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية، بغياب نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للفريق، قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع برشلونة أمس، في مباراة إشبيلية والتي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.





وأعلن نادي برشلونة رسميًا، عن غياب ميسي لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته بكسر في الذراع اليمنى، مما أدى إلى استبعاده عن المشاركة مع البارسا خلال الـ6 مباريات القادمة، أبرزها مباراتا إنتر ميلان والكلاسيكو.





وقبل هذه المواجهة التي سيغيب عنها ميسي، عرضت صحيفة "سبورت الكتالونية، لقاءات الفريق أمام عدد من الأندية القوية في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الفريق الكتالوني على إنتر ميلان بدوري الأبطال عام 2009، في غياب النجم الأرجنتيني.





وقالت الصحيفة الكتالونية والمقربة من نادي برشلونة: "في 24 نوفمبر عام 2009، زار إنتر ميلان ملعب كامب نو، في دور المجموعات بدوري الأبطال، وقتها غاب ميسي والسويدي زالاتان إبراهيموفيتش للإصابة، وفاز البارسا بهدفين عن طريق بيكيه وبيدرو".





ويستضيف الفريق الكتالوني، نظيره الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأسفرت القرعة عن وقوع برشلونة في المجموعة الثانية، بجانب كل من: توتنهام الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى آيندهوفن الهولندي.