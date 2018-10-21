إخلاء سبيل سيد وسماح المتهمين بإدارة شبكة لتبادل الزوجات بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية اليوم، إخلاء سبيل موظف وزوجته بضمان محل إقامتهما في الاتهام الموجه لهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "جنون الحياة" بغرض جذب الشباب والبنات والأزواج لحفلات جنس جماعي.



وقررت النيابة إخطار إدارة التوثيق والمعلومات لغلق الصفحة ووجهت لهما تهمة إنشاء صفحة على الإنترنت للدعوة ونشر الفجور والرذيلة والقيم الدخيلة على المجتمع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.



وكانت معلومات وردت لضباط مباحث الآداب بإنشاء "سيد. م" 32 سنة "موظف" وزوجته "سماح .س" ربة منزل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "جنون الحياة" لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة والدعوة لإقامة حفلات جنس جماعي، يشترط فيها أن يتبادل كل منهم زوجته وكذلك إرسال صور لها وقسيمة الزواج.



وكشفت التحريات أن المتهم يتخذ من شقته بشبرا الخيمة وكرا لتنظيم اللقاءات مع الآخرين، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبط المتهم وزوجته، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.