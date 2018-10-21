ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محافظ أسيوط: تخطينا المستهدف من حملة 100 مليون صحة.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:32 م
صدى البلد
ندى فتح الله
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، فريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع، مشيرًا إلى أنها لاقت استجابة كبيرة من كافة قطاعات الشعب المصري.

وتابع "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "ten" اليوم، أنه كان المستهدف من المواطنين خلال الحملة 50 ألفا، ولكنهم تجاوزوا هذا الرقم، حيث تم الوصول إلى 60 ألفا.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قامت بجولة اليوم على كافة المراكز التي تعمل على المبادرة، موضحًا ان من يثبت إصابته بفيروس سي أو أي من الأمراض الأخرى التي يتم الكشف عنها، يتم علاجه على نفقة الدولة بشكل كامل.
loading...

ترشيحاتنا

لجنة خاصة بالبرلمان لنظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون التجارب السريرية

رئيس النواب: سنناقش قوانين تستهدف تطوير التعليم والاستثمار فيه

الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

فيراري الأهلي: مساندة النادي لا تقدر بثمن والأحمر سبب إنجاز الجارديان.. فيديو

هاشتاج الخطيب يتصدر تويتر السعودية بعد توقيع الأهلي عقد الرعاية الجديد

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

ليس بريئا كما يبدو.. برزنتيشن تكشف الوجه الآخر لـ الخطيب

شاهد.. طالب يشهر مسدسا في وجه مُدرسة داخل الفصل بفرنسا

سالم عبدالجليل يفجر مفاجأة حول الإجماع على فرضية النقاب

شاهد.. رئيس برزنتيشن يقبل رأس الخطيب: حققت كل أحلامي برعاية الأهلى

نظام تخسيس سريع لنسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ننشر قيمة عقد الرعاية الأسطورى بين الأهلى وبرزنتيشن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات والأقوال الأمنية بكمين دفرة بطنطا.. صور

طائرات وحافلات مطار شرم الشيخ الدولي تتزين بشعار منتدى الشباب.. صور

نجمات الفن فى حفل إطلاق مبادرة ذراعى خط أحمر بمستشفى بهية.. صور

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

فيديو

المؤرخ وسيم السيسي يكشف سر تسمية مصر بـ أم الدنيا ..فيديو
محسن صلاح يكشف الهدف الرئيسى من قيام مصر ببناء سد فى تنزانيا
محافظ أسيوط: تخطينا المستهدف من حملة 100 مليون صحة.. فيديو
محافظ أسوان: دعوة 26 مستشارا ثقافيا أجنبيا لحضور تعامد الشمس .. فيديو
إسلام وهبة يوضح الهدف من المنتدى الثاني للسجون المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟