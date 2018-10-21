محافظ أسيوط: تخطينا المستهدف من حملة 100 مليون صحة.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، فريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع، مشيرًا إلى أنها لاقت استجابة كبيرة من كافة قطاعات الشعب المصري.



وتابع "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "ten" اليوم، أنه كان المستهدف من المواطنين خلال الحملة 50 ألفا، ولكنهم تجاوزوا هذا الرقم، حيث تم الوصول إلى 60 ألفا.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قامت بجولة اليوم على كافة المراكز التي تعمل على المبادرة، موضحًا ان من يثبت إصابته بفيروس سي أو أي من الأمراض الأخرى التي يتم الكشف عنها، يتم علاجه على نفقة الدولة بشكل كامل.

