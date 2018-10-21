غدا.. طلاب زراعة عين شمس يشاركون بمسابقة الفاو للابتكارات

يشارك طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس، غدا "الاثنين"، في مسابقة الفاو للابتكارات الزراعية، وذلك تحت رعاية د أحمد جلال عميد الكلية، حيث نظمت إدارة الكلية جلسة إختيار أفضل ثلاث أبحاث وبراءات إختراع من ضمن ٢٥ براءة إختراع مقدمة.



وأكد د. أحمد جلال عميد الكلية، وعضو لجنة الاختيار، أنه تم إختيار أفضل ثلاث أبحاث للمشاركة في مسابقة الفاو للإبتكارات الزراعية والتى من المقرر إقامتها بمكتبة الإسكندرية.



وأشار د. شوقى سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية هذه المسابقة للكلية وسعيها للحصول على مراكز مميزة، وذلك فى إطار احتفالات كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوبيل الماسى.



وتضم اللجنة د. أحمد جلال عميد الكلية، ود. شوقي سليم وكيل الكلية، ود.علاء عبد السلام مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج، ود. صلاح عبد الرحمن الصفتى، ود. لمياء مصطفى رضوان مدير وحدة تنمية الابتكارات والاختراعات، ووحدة النشر العلمى بالكلية.