وزير ماليزي: كوالالمبور حققت فائضا في الحساب الجاري خلال 4 أشهر

قال وزير المالية الماليزي ليم جوان إنج إن حكومته حققت فائضا في الحساب الجاري بلغ 25ر3 مليار رينجت (الدولار يوازي 15ر4 رينجت ماليزي) وذلك من خلال تطبيق ما وصفه بممارسات إدارة مالية "سليمة وحصيفة".



وأضاف الوزير الماليزي أن هذا الفائض أنجز خلال فترة 4 أشهر من مايو إلى أغسطس 2018 مقارنة بمبلغ 450 مليون رينجت فقط كانت في حساب الإيرادات الموحد بعد تولي تحالف الأمل الحكومة الفيدرالية.



وأكد ليم، وفقا لصحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، أنه بسبب الموقف المالي المنذر بالقلق للحكومة الفيدرالية عندما تولى تحالف الأمل السلطة في مايو الماضي، لم يترك للحكومة أي خيار سوى تنفيذ إجراءات صارمة للسيطرة على نفقات التشغيل وممارسة الإنفاق الحذر.