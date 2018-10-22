ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المقاولون العرب تكشف تفاصيل الفوز بمناقصة سد ستيجلر جورج بأفريقيا.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
محسن صلاح رئيس مجلس
محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
شيماء مجدي
قدم المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من دعم للشركة من أجل الفوز بمناقصة مشروع سد "ستيجلر جورج".

وأوضح "صلاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن المنافسة شرسة بالسوق الإفريقي بين الشركات التركية والأوروبية،مضيفًا أن التجربة المصرية فى المشروعات القومية كانت من أهم عوامل الفوز بالمناقصة.

ونوه إلى أن المشروع عمل ضخم يتضمن بداخله عدة مشروعات تكمل بعضها البعض ويهدف إلى توليد الطاقة، لافتًا إلى أنه من الصعب تنفيذ هذا المشروع على الأرض هناك.

وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذه فى غضون شهر خاصًة أن الرئيس السيسي سيضع حجر أساس هذا المشروع.
loading...

ترشيحاتنا

فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور

تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

فرج عامر يكشف حقيقة استقالة علي ماهر من قيادة سموحة

شاهد.. تصريحات مي حلمى قبل إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد بساعات

شعبان عبد الجواد: لا يمكن لأى جهة تقدير ثمن الآثار المهربة.. فيديو

عادات يومية مهمة تقي من الإصابة بسرطان الثدي

مكون واحد لتنظيف البشرة في المنزل يغنيكي عن مراكز التجميل

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لخطيبته: لو تزوجتك فأنت طالق؟

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتوفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

فيديو

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تحلية مياه البحر محور مسابقة الأكاديمية العربية عن التعليم الفنى
تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟