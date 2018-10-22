المقاولون العرب تكشف تفاصيل الفوز بمناقصة سد ستيجلر جورج بأفريقيا.. فيديو

قدم المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من دعم للشركة من أجل الفوز بمناقصة مشروع سد "ستيجلر جورج".



وأوضح "صلاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن المنافسة شرسة بالسوق الإفريقي بين الشركات التركية والأوروبية،مضيفًا أن التجربة المصرية فى المشروعات القومية كانت من أهم عوامل الفوز بالمناقصة.



ونوه إلى أن المشروع عمل ضخم يتضمن بداخله عدة مشروعات تكمل بعضها البعض ويهدف إلى توليد الطاقة، لافتًا إلى أنه من الصعب تنفيذ هذا المشروع على الأرض هناك.



وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذه فى غضون شهر خاصًة أن الرئيس السيسي سيضع حجر أساس هذا المشروع.