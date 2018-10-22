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حوادث

السجن 5 سنوات لـ 27 إخوانيًا بالشرقية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:29 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن ٥ سنوات على 27 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، لاتهامهم بالتحريض على العنف بمدينة منيا القمح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح، ألقت القبض علي 27 من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم في القضية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات منيا القمح، بالتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة إرهابية.

وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.
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