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وزير الآثار: رئيس فرنسا وصف مصر ببلد التنوع والحضارة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:29 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن دير سانت كاترين يعتبر من أجمل الأماكن الدينية والأثرية في العالم؛ موضحا أنه مسجل علميا ضمن قائمة التراث العالمي وذلك لأهميته.

أضاف العناني خلال برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على « صدى البلد »؛ ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»؛ أنه خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي لمصر وصفها أنها بلد التنوع والحضارة والتسامح؛ لأن بها كم كبير من المعالم الأثرية الدينية سواء في سانت كاترين أو بمنطقة مصر القديمة والكنيسة المعلقة.

أوضح العناني، أن وزارة الآثار تريد أن تقوم بإيصال رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان؛ وقامت بتشكيل وفد من مجموعة من المسؤولين الأجانب والسفراء لزيارة منطقة الواحات.
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