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محمد صبحي يروي كواليس مسرحية خيبتنا لأول مرة .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:23 م
صدى البلد
البهى عمرو
كشف الفنان الكبير محمد صبحى، كواليس مسرحيته الجديدة التى تحمل أسم "خيبتنا"، قائلا: إنه يكتب فيها منذ عام 2004 وبالتحديد بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وتدمير حضارة العراق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامى نشأت الديهى، أنه تمنى أن تعرض المسرحية فى 2009، ولكن كان هناك مسلسلات كثيرة وتم تأجيلها لـ مارس 2011، ولكن قيام الثورة تم تأجيلها.

وأشار إلى أن المقصود من المسرحية هو الخيبة التي تسيطر على الجميع، موضحا أن الجميع لم يفكر فى المتآمر، ولم يفكر فى الخدمات التى يقدمها المواطن نفسه من خدمات للمتآمر، موضحا أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتدمير بلادهم.

وتابع أنه يتحدث فى المسرحية عن الثورات التى حدث فى الدول وعن المواقف التى تمت من المواطنين العراقيين الذين أعطوا للامريكان الورد وهم داخلون بلادهم، وعما قام به الشعب السورى الذى حطم بيده بلدة أكثر مما قاموا به الأعداء، معلقًا أن ثورات الربيع العربي كانت عبرية وجحيم.

وأوضح أن مصر خاضت الحرب الاشرس مقارنة بالدول الأخرى لأننا ابتلينا بإرهاب مستمر يريد تدميرنا .
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