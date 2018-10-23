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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، الثلاثاء.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 7.5 جنيه للكيلو، البطاطس 9 جنيهات، البصل 5.5 جنيه، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 6 جنيه، والبامية 16 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات، والكانتلوب 4.5 جنيه، والجوافة 5 جنيهات.
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