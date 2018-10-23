نائب وزير الإسكان: نسعى لخفض الفجوة بين العرض والطلب

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،أن الدولة دخلت في مشروعات شراكة مع المطورين العقاريين بناء على دراسات لتحسين العوائد المالية للدولة، ولم نكن مضطرين في أي وقت أن ندخل شراكة في هذه المشروعات.



ورد عباس،في كلمته خلال مؤتمر انفستجيت، على سؤال المطورين العقاريين، لماذا تدخلت الدولة في القطاع العقاري كمستثمر؟ قائلا:إننا نسعى لتقليل الفجوة الموجودة بين العرض والطلب".



وأضاف عباس، ان السوق العقاري يحتاج إلي ما يقرب من 900 ألف وحدة كل عام في مختلف الشرائح، لكن المطورين يقدمون 20 الف وحدة فقط، وفي ظل هذه الفجوة كان لابد من تدخل الدولة لتوفير وحدات مناسبة لبعض الشرائح.



وأكد نائب وزير الإسكان، أن الدولة لا تطرح وحداتها الفاخرة بأسعار عالية، لافتا إلى أن الوزارة تضع في اعتبارتها التسعيرية سعر الأرض.