رئيس مجلس الدولة للشباب: لا تفقدوا الثقة في أنفسكم وافتخروا بأجدادكم

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، أن القيادة السياسية حريصة على بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية فى جميع المجالات.





وقال عبد الحليم إن الرئيس السيسى أكد على الاهتمام بالشباب، ومن هذا المنطلق فقد عقد عدة لقاءات مع الشباب وتم إشراكهم فى المراكز القيادية وجميع خطوات تجهيز المؤتمرات واللقاءات باعتبارهم الركيزة الأساسية التى تبنى عليها الأمم.

وأضاف المحافظ أن الإنسان المصرى على مر العصور كان صانعا للحضارات وكان يقود البشرية فى مختلف الفنون، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما إشعاعا للحضارة ونبراسا للعلم.





وأكد أن المصريين قادوا ثورة للعلم والفكر على مر العصور، ولابد أن تعود هذه المكانة مرة أخرى وأن يصبح الشباب قادة للعلم والبحث العلمى الحديث.

أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أهمية بناء الإنسان المصري لخدمة وطنه ومجتمعه، مشيرًا إلى أن الأسرة والمدرسة لهما دور كبير في تربية أبنائهما على حب الوطن وإنكار الذات.وطالب رئيس مجلس الدولة أولياء الأمور بتعليم أبنائهم حب القراءة والثقافة في مختلف العلوم وممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن زيادة المعرفة والوعي تخلق إنسانا جميلا يستطيع أن يبدع ويعمل في أي مكان.جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بناء الإنسان المصري المعاصر التي نظمتها مدرسة الشبان المسلمين ببنها، بحضور محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، ونائب المحافظ ووكلاء وزارة التعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي.كما طالب أبو العزم الشباب بالحفاظ على الوطن ومقدراته وممتلكاته موجها رسالة لهم قائلا: "لا تفقدوا الثقة في أنفسكم، وعليكم أن تفتخروا بما صنعه أجدادكم المصريين"، مشيرا إلى أن الإنسان المصرى جامع للحضارات ويجب على الشباب أن يكونوا حريصين على الثقافة والاستزادة من العلم.وأكد أن الدولة حريصة على الاهتمام بالشباب وتنمية مهاراته، مضيفا أن المشروعات والاكتشافات الجديدة هى فى الأساس لخدمة الأجيال القادمة وبالتالى فيجب على الشباب أن يكونوا على قدر المسئولية للحفاظ عليها.