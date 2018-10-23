ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة بدمياط

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:05 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
محافظات زينب الزغبي
انقلبت سيارة ميكروباص على الطريق الدولي أمام شركة الخرسانة بطريق دمياط. كفرسعد، ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 12 راكبًا بعضهو في حالة خطيرة، حيث تبيّن أن المصابين من قرية الركابية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط.

وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد، بسيارات الإسعاف؛ لتلقّي العلاج وإخطار مديرية الصحة بدمياط؛ لمتابعة حالة المصابين، كما تم إخطار قوات الشرطة؛ لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

وتشمل أسماء المصابين بمستشفى طوارئ كفر سعد كل من :

عبد الكريم محمد جمال 45 سنة من جمصة
سارة مصطفى فاررق 21 سنة من الركابية
عبد الغنى عبد اللطيف علي 70 سنة اللضامين
عرفة علي ياقوت 23 سنة من بلقاس
عمرو جبة عبد الكريم 22 سنة من بلقاس
محمود صالح عبد العليم 32 سنة من المنوفية
أحمد حسن أمين 20 سنة من بلقاس
حلمي عبود حلمي 22 سنة من بلقاس
أيمن الشحات أحمد 35 سنة من الركابية
ناجح عبد العظيم عبد ربه 34 سنة من الركابية
وهناك سيدة مجهولة الإسم

وتضمنت أسماء المتوفين كل من:
أحمد مسعد طلعت شريف 34 سنة من الركابية
مني فاروق عبد الغني 30 سنة من دمياط الجديدة ..كريم إبراهيم التابعي 35 سنة من دمياط الجديدة و تم نقلهم لمشرحة الأزهر
loading...

ترشيحاتنا

الملك سلمان يستقبل أفراد عائلة جمال خاشقجي

ميدان السيدة عائشة يستعيد رونقه من جديد بعد حملات إزالة الإشغالات.. صور

نجم الأهلي السابق: رحيل مؤمن زكريا عن الفريق ينهي حياته كرويا

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

ريهام سعيد ترد على هجوم محمد رشاد: إنت لسة فنان صاعد ومتاخدنيش كبش فدا

أول رد فعل من برزنتيشن بعد إعلان الزمالك فسخ التعاقد معها

برزنتيشن تكشف كواليس عقد رعاية الأهلي

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

مختار مختار مدرب الإنتاج يثير الرعب في الزمالك قبل مواجهة كأس مصر

مجلس الوزراء السعودي يعلق على الأوامر الملكية بشأن قضية جمال خاشقجي

شاهد.. السيسي يستقبل ممثلي 40 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار المتاحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

فيديو

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا
مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر
الإسماعيلي يتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بعد الفوز على المقاولون.. فيديو
شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟