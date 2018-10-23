بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة بدمياط

انقلبت سيارة ميكروباص على الطريق الدولي أمام شركة الخرسانة بطريق دمياط. كفرسعد، ما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 12 راكبًا بعضهو في حالة خطيرة، حيث تبيّن أن المصابين من قرية الركابية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط.



وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد، بسيارات الإسعاف؛ لتلقّي العلاج وإخطار مديرية الصحة بدمياط؛ لمتابعة حالة المصابين، كما تم إخطار قوات الشرطة؛ لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.



وتشمل أسماء المصابين بمستشفى طوارئ كفر سعد كل من :



عبد الكريم محمد جمال 45 سنة من جمصة

سارة مصطفى فاررق 21 سنة من الركابية

عبد الغنى عبد اللطيف علي 70 سنة اللضامين

عرفة علي ياقوت 23 سنة من بلقاس

عمرو جبة عبد الكريم 22 سنة من بلقاس

محمود صالح عبد العليم 32 سنة من المنوفية

أحمد حسن أمين 20 سنة من بلقاس

حلمي عبود حلمي 22 سنة من بلقاس

أيمن الشحات أحمد 35 سنة من الركابية

ناجح عبد العظيم عبد ربه 34 سنة من الركابية

وهناك سيدة مجهولة الإسم



وتضمنت أسماء المتوفين كل من:

أحمد مسعد طلعت شريف 34 سنة من الركابية

مني فاروق عبد الغني 30 سنة من دمياط الجديدة ..كريم إبراهيم التابعي 35 سنة من دمياط الجديدة و تم نقلهم لمشرحة الأزهر