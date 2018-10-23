دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يقتنص فوزًا هاما خارج الديار.. فيديو وصور

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا مهمًا على ايك اثينا اليوناني بهدفين دون رد لصالح الفريق البافاري ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



بدأ الشوط الأول بهجمات متبادلة بين الفريقين حتى شهدت الدقيقة 19 تسديدة صاروخية من إزيكيل بونس على مشارف منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى للحارس مانويل نوير.



وفي الشوط الثاني افتتح خابي مارتينيز سجل التهديف في الدقيقة 61 بعد تمريرة من جنابري إلى هوميلز داخل منطقة الجزاء، مررها إلى روبن الذي سددها في المرمى لتصطدم بالدفاع وتتهيأ أمام خابي مارتينيز الذي تابعها بتسديدة في الشباك.



وعاد روبن ليفاندوفسكي ليحرز ثاني الأهداف بعد هجمة منظمة للفريق البافاري وتمريرة من جنابري إلى رافينيا داخل منطقة الجزاء، قابلها الأخير بتمريرة عرضية أرضية الخالي من الرقابة روبرت ليفاندوفسكي ويسجل في المرمى .



وبهذا الفوز حافظ بايرن ميونخ على مركزه في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط أمام صاحب المركز الثاني أياكس .









