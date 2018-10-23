ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
هاني حسين
قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، :"شرفنا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم شرح الخطة الاستثمارية للشركة في مصر، وأكدنا خلال اللقاء أن السوق المصري في غاية الأهمية لأنه بدأ في التعافي وسيعود بشكل قوي".

وأضاف " شلباية" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الشركة متواجدة في مصر منذ 70 عاما، و استثمرنا خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 600 مليون دولار، سوف نستثمر أكثر من 500 مليون دولار في مصر خلال الأربع سنوات القادمة".

وتابع:" الاستثمار سيكون على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية والمساحات الزراعية والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الإستثمار في العمالة والخامة المصرية القادرة على تحقيق النمو، والتركيز على الشباب".
loading...

ترشيحاتنا

الشربيني: تراجع سعر البطاطس إلى 7 جنيهات ونصف بداية من الغد

الخارجية: نتابع التحقيقات حول وفاة مصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية

سائق توك توك يمزق جسد صديقه بسبب 500 جنيه في المطرية.. والمتهم يمثّل الجريمة

ثورة غضب من كبير الجيولوجيين الإسرائيليين بسبب مصر

بث مباشر..مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال افريقيا

البطاطا سلاح مذهل لتقوية المناعة

جراحة رباط صليبي وقطع فى الغضروف لناشئ الأهلي

محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

بريزنتيشن تفجر مفاجأة بشأن فسخ الزمالك لعقد الرعاية

الأمير محمد بن سلمان يحضر لقاء والده مع عائلة جمال خاشقجي

الترجي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز دراماتيكي على بريميرو.. فيديو

سمير غانم: تزوجت سيدة صومالية في بداية حياتى بسبب الضيف أحمد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

الضرائب: مهلة سداد 90 يوما للممولين المتعثرين
شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما
شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو
أحمد موسى: احتكار بعض التجار للبطاطس أدى لارتفاع أسعارها
موجز البلد.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا.. محمد أبو العينين يتسلم نجمة العطاء.. سيلفي محمد بن سلمان في دافوس الصحراء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟