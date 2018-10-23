شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو

قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، :"شرفنا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم شرح الخطة الاستثمارية للشركة في مصر، وأكدنا خلال اللقاء أن السوق المصري في غاية الأهمية لأنه بدأ في التعافي وسيعود بشكل قوي".



وأضاف " شلباية" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الشركة متواجدة في مصر منذ 70 عاما، و استثمرنا خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 600 مليون دولار، سوف نستثمر أكثر من 500 مليون دولار في مصر خلال الأربع سنوات القادمة".



وتابع:" الاستثمار سيكون على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية والمساحات الزراعية والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الإستثمار في العمالة والخامة المصرية القادرة على تحقيق النمو، والتركيز على الشباب".

