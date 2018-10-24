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فن

عرض زنزانة 7 فى موسم نصف العام

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حددت الشركة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" موعد عرضه حيث من المقرر أن ينافس فى سباق موسم نصف العام.

ويقوم حاليا المخرج إبرام نشأت بتصوير العمل فى عدد من المناطق منها منطقة سهل حشيش ومن المقرر أن ينتقل بعدها إلى الاستوديو.

"زنزانة 7" فيلم من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعلا غانم ومنة فضالى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومدحت تيخا وأحمد التهامى ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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