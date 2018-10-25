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ديني

عضو حكماء المسلمين: شيخ الأزهر أبطل دعوات مشوهى الصورة الحقيقية للإسلام

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، إن كلمة فضيلة الإمام الأكبر ، شيخ الأزهر فى الندوة الدولية التي نظمها الأزهر الشريف تحت عنوان ،" الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل" تمثل الإسلام المعتدل، وتبطل دعوات كل أولئك الذين يسعون لتشويه صورته الحقيقية من خلال ممارسة العنف وسفك الدماء ونشر الكراهية والبغضاء بين الشعوب والأمم.

وأضاف عضو حكماء المسلمين في تصريح خاص نشرته الصفحة الرسمية للأزهر أن كلمة فضيلة الإمام سلطت الضوء على جوهر العلاقات بين الشعوب والأمم، كما جاء في قوله تعالى" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"، موضحا أنها دعوة تتجاوز كل الحدود المذهبية والعرقية لتخاطب إنسانية الإنسان، و تمكن الشعوب من التواصل مع بعضها البعض، ومواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، من خلال مثل هذه اللقاءات والمنتديات.

كان الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، قد نظما ندوة دولية بعنوان" الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل" ناقشت على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال نقاشات مستفيضة شارك فيها نخبة من القيادات والمتخصصين في العلاقة بين الإسلام والغرب، بهدف الوصول إلى رؤى مشتركة حول كيفية التعاطي مع تلك القضايا، ودعم الاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، كمواطنين فاعلين ومؤثرين، مع الحفاظ على هويتهم وخصوصيتهم الدينية
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