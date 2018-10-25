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أخبار العالم

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يقرر انتخاب رئيس جديد بدلا من القرضاوي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 09:01 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، قرر عدم الترشح لرئاسة الاتحاد مرة أخرى.

ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الثالث من نوفمبر المقبل باسطنبول من أجل انتخاب قيادة جديدة للاتحاد.

ونقل موقع "قدس برس" عن مصادر مطلعة قولها إن القرضاوي ( 92 عامًا)، الذي يرأس الاتحاد منذ تأسيسه أبدى اعتذاره عن الترشح لرئاسة الاتحاد مرة أخرى.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الجمعية العمومية تتجه نحو انتخاب نائبه الشيخ أحمد الريسوني بديلًا عنه.
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