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برلمان

رئيس دعم مصر يجتمع بقيادات الائتلاف لمناقشة خطة العمل القادمة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر
أمينة الدسوقي
انتهى منذ قليل اجتماع رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادى القصبى مع نواب رئيس الائتلاف كلا من كريم عبدالكريم درويش، وأسامة هيكل، وحسين عيسى، وأشرف رشاد عثمان، ومحمد صلاح ابوهميلة، وأحمد العوضي والأمين العام لائتلاف النائب أحمد السجينى والأمناء المساعدين هبة سوزى رفلة ومحمد السلاب و ووليد دعبس وشريف الجابرى.

وذلك لبحث أداء الائتلاف خلال المرحلة القادمة وكيف يمكن أن ننتقى القوانين التى من شأنها تسهيل حياة المواطن والتى لها أثر على المجتمع .
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