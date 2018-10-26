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فن

شاهد.. تامر حسني يحتفل بـ سبوع مولوده الثالث آدم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:44 م
صدى البلد
سعيد فراج
تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان تامر حسني، صورة له، عبر "إنستجرام"، ظهر فيها خلال احتفاله بـ"سبوع" مولوده الثالث "آدم"، الذي احتفل به بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام.

ورزق تامر حسنى بمولوده الثالث والذى أطلق عليه اسم "أدم" وذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما رافق زوجته إلى هناك في أيام ولادتها.

وكان تامر حسنى قد تعرض منذ أيام قليلة إلى وعكة صحية شديدة أصابت الأحبال الصوتية، والتي ألزمته بضرورة السفر إلى أمريكا؛ لتلقى العلاج هناك، وكانت زوجته بسمة بوسيل بصحبته.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسنى- فور عودته- حفلين غنائيين الأول يوم 9 نوفمبر، والثاني 16 من نفس الشهر.
شاهد.. تامر حسني يحتفل بـ سبوع مولوده الثالث آدم
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