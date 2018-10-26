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قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:15 م
قائد فرقة السماء
قائد فرقة السماء الصافية
هاني حسين
كشف العقيد علي رجائي علي، قائد فرقة السماء الصافية، التابعة لقوات الدفاع الجوي، والتي شاركت في مسابقة المباريات الحربية في الصين وروسيا، سر نجاح وتفوق مصر بكافة بطولات المسابقة، وحصد المركز الثاني.

وقال " رجائي" في حواره في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا:" المثلث الذهبي هو كلمة السر في النجاح ويتكون المثلث من ثلاثة أضلاع وهي "الإيمان بالله والوطن، والتدريب الجيد وروح الفريق، وتوفيق الله- سبحانه وتعالى-".

وأضاف: "على كل مصري عشق تراب الوطن، ومن الضروري، أن يكون هدفنا هو رفع اسم مصر في كل مكان بالعالم".
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