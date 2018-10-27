محمود محرز يكشف الفئات المستهدفة من جانب جهاز تنمية المشروعات

قال محمود محرز، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يقدم دعمه لكافة الشرائح العمرية غير الأمية، فضلا عن أصحاب الحرف.
وتابع "محرز" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «ندعم كافة المشروعات التي تدر دخلا للأسرة، فضلا عن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف محرز: «نمول كل المشروعات التي تقرها الدولة سواء صناعية او تجارية أو خدمية»، مشيرا إلى أن قيمة التمويل الذي يمنحه الجهاز يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات التجارية، و5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية، و10 ملايين جنيه للمشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة».