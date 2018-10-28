شحات الغرام معرض لـ محمد فوزى بالهناجر.. اليوم

يفتتح اليوم الأحد معرض "شحات الغرام" وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بمناسبة مئوية ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي والفنانة الراحلة ليلى مراد، حيث يتضمن المعرض أفيشات وصور وكلمات أغاني اشهر افلامها مثل "شاطئ الغرام"، "ورد الغرام"، "يحيا الحب"، الآنسة ماما"، وغيرها.



من ناحية أخرى يعقد د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، و د. سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية في السابعة من مساء اليوم الأحد، 28 أكتوبر، مؤتمرا صحفيا بسينما مركز الإبداع الفنى للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 22 للمهرجان القومي للسينما.