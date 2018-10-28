حلمى طولان يفتح النار: الحكم ظلمنا والزمالك لم يحسم التأهل

أعرب حلمي طولان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن استيائه الشديد من هزيمة فريقه أمام الزمالك بهدف دون رد مساء أمس، السبت، فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية "كأس الشيخ زايد".



وأكد طولان، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك بعد الأداء المميز الذي قدمه، مشيرا إلى أن هدف الزمالك من تسلل واضح وأن الجميع أكد عدم صحة هدف الفريق الأبيض فى مرماه.



وقال إن الحكم التونسى أضاع العديد من الأخطاء المهمة لصالح فريقه فى مناطق خطرة فى الملعب، وهو ما أدى إلى إضاعة العديد من الفرص المحققة.



وأضاف طولان أن تأهل الزمالك إلى الدور المقبل لم يحسم بعد، مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرات لاعبيه على التعويض خلال مباراة العودة والمقرر إقامتها نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن فريقه يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة القادرة على التعامل مع الموقف الصعب الحالى، موضحا أنه سيبذل أقصى جهد ممكن واللاعبين كذلك من أجل عبور الزمالك والتأهل إلى الدور ربع النهائى من البطولة العربية.