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حسنين توفيق: العلاقات المصرية - الألمانية تطورت بشكل ملحوظ منذ 4 سنوات.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 03:32 م
الرئيس السيسي والمستشارة
الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية ميركيل
ندى فتح الله
قال المهندس حسنين توفيق، عضو مجلس الأعمال المصري - الألماني، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الألمانية - الأفريقية هي إضافة للعلاقات المصرية - الألمانية.

وأوضح "توفيق"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأحد، أن العلاقات المصرية - الألمانية تطورت بشكل كبير خلال الأربع سنوات الماضية، على مستوى جميع المجالات، أبرزها؛ العلاقات الاقتصادية، وتطوير التعليم الفني، والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن هناك تطورا ملحوظا بين الشركات الصناعية المصري ونظيراتها الألمانية.

وأضاف أن ألمانيا تنظر لمصر أنها الباب الرئيسي لدخول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر سوف يكون لها دور هام في المستقبل على الدول الأفريقية من خلال التنسيق مع ألمانيا.
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