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رياضة

تيكي تاكا برشلونة.. 30 تمريرة تنتهي بهدف لـ كوتينيو في ريال مدريد.. فيديو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تقدم برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو المقامة حاليا على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني .

جاء الهدف الأول لبرشلونة من عدة تمريرات رائعة "تيكي تاكا" كان عددها 30 تمريرة انتهت بهدف رائع للبرازيلي كوتينيو في شباك حارس مرمي ريال مدريد.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الذي يتصدر الليجا مؤقتًا، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 14 نقطة.
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